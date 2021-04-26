Нардеп Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Члени комісії проголосували одностайно

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію і став кандидатом наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

Про це повідомляють «Українська правда» та «Громадське».

Захист тривав з 10:00 до 13:00. Члени комісії проголосували одностайно — 13 голосів за.

Тема дисертації Киви — «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід до аудиторії. На запитання журналістів, хто ці чоловіки в чорному, Кива відповів: «Студенти чи може аспіранти». ЗМІ зазначають, що ці чоловіки супроводжували Киву у вбиральню та оберігали його від журналістів.