«Гнилая бюрократическая система». Львовский облсовет призвал отменить присуждение Киве ученой степени

Депутаты Львовского областного совета выступили с обращением к президенту, Верховной Раде и правительству с требованием не присуждать нардепу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илье Киве ученую степень.

Об этом говорится в обращении, которое депутаты приняли во вторник.

Депутаты просят отменить решение ученого совета и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

«Члены специального ученого совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто участвовал в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки. Гнилая бюрократическая система, через которую необходимо пройти молодым ученым, только создает препятствия в получении научных степеней и развитии украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой», — говорится в обращении.