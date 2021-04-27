«Гнилая бюрократическая система». Львовский облсовет призвал отменить присуждение Киве ученой степени

Депутаты Львовского областного совета выступили с обращением к президенту, Верховной Раде и правительству с требованием не присуждать нардепу от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илье Киве ученую степень.
Об этом говорится в обращении, которое депутаты приняли во вторник.
Депутаты просят отменить решение ученого совета и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.
«Члены специального ученого совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто участвовал в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки. Гнилая бюрократическая система, через которую необходимо пройти молодым ученым, только создает препятствия в получении научных степеней и развитии украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой», — говорится в обращении.
- 26 апреля стало известно, что Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию, а сам Кива хамил журналистам.
- Позже журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором разобрали диссертацию Киви. В ней много неточностей, «воды», нет конкретики, путаница в источниках и тому подобного.