«Гнила бюрократична система». Львівська облрада закликала скасувати присудження Киві наукового ступеня

Депутати Львівської обласної ради виступили зі зверненням до президента, Верховної Ради й уряду з вимогою не присуджувати нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киві науковий ступінь.

Про це йдеться у зверненні, яке депутати ухвалили у вівторок.

Депутати просять скасувати рішення вченої ради та провести розслідування обставин захисту дисертації.

«Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди у здобутті наукових ступенів і розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою», — йдеться у зверненні.