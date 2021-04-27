«Гнила бюрократична система». Львівська облрада закликала скасувати присудження Киві наукового ступеня

Депутати Львівської обласної ради виступили зі зверненням до президента, Верховної Ради й уряду з вимогою не присуджувати нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киві науковий ступінь.
Про це йдеться у зверненні, яке депутати ухвалили у вівторок.
Депутати просять скасувати рішення вченої ради та провести розслідування обставин захисту дисертації.
«Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди у здобутті наукових ступенів і розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою», — йдеться у зверненні.
- 26 квітня стало відомо, що Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію і став кандидатом наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.
- Пізніше журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали дисертацію Киви. У ній багато неточностей, «води», немає конкретики, плутанина у джерелах тощо.