Львовский ученый сжег свою диссертацию в знак протеста против степени Кивы

Кандидат медицинских наук, преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой кандидатский диплом, протестуя против ученой степени нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы.

В своем Facebook он опубликовал фото горящего документа и призвал коллег присоединиться к флешмобу, поскольку «звание окончательно дискредитировано».

«3 апреля 2014 мне присудили ученую степень кандидата медицинских наук. Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала «за». Учитывая это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук [...]. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук», — написал Ябчанка.