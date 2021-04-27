У США повністю вакцинованим дозволили виходити на вулицю без маски

У США повністю вакцинованим (тим, хто отримав дві дози вакцини) від коронавірусу дозволили не носити маску на вулиці, за винятком багатолюдних місць.
Про це повідомляє USA Today.
Згідно з оновленими рекомендаціями Центру з контролю за захворюваннями, вакциновані люди можуть знімати маску під час ходьби, бігу, походів або їзди на велосипеді на відкритому повітрі, коли вони перебувають самі або з членами своєї сімʼї. Також дозволяється не надягати маску під час невеликих зборів на відкритому повітрі з повністю вакцинованими особами.
Водночас Центр залишив чинними рекомендації надягати маску в закритих приміщеннях і багатолюдних місцях.
- Президент США Джо Байден відзвітував про виконання своєї передвиборчої обіцянки — зробити 200 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів президентства.
- 14 грудня 2020 року у США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих і померлих за час пандемії. Коронавірус убив більше американців, ніж Друга світова війна.