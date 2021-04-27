В США полностью вакцинированным разрешили выходить на улицу без маски

В США полностью вакцинированным (тем, кто получил две дозы вакцины) от коронавируса разрешили не носить маску на улице, за исключением многолюдных мест.

Об этом сообщает USA Today.

Согласно обновленным рекомендациям Центра по контролю за заболеваниями, полностью вакцинированные люди могут снимать маску во время ходьбы, бега, походов или езды на велосипеде на открытом воздухе, когда находятся одни или с членами своей семьи. Также разрешается не надевать маску при небольших собраниях на открытом воздухе с полностью вакцинированными людьми.

В то же время Центр оставил в силе рекомендации надевать маску в закрытых помещениях и многолюдных местах.