«Укрзалізниця» відновила рух поїздів майже в усіх областях України. Карантинні обмеження діють лише в одному регіоні

В «Укрзалізниці» уточнили, що на Житомирщині поки що заборонено висадку та посадку пасажирів.

«Укрзалізниця» суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників «Укрзалізниці», — додали у компанії.