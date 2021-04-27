«Укрзалізниця» возобновила движение поездов почти во всех областях Украины. Карантинные ограничения действуют лишь в одном регионе

В «Укрзалізниці» уточнили, что в Житомирской области пока запрещена высадка и посадка пассажиров.

«Укрзалізниця» будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников «Укрзалізниці», — добавили в компании.