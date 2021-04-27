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«Укрзалізниця» возобновила движение поездов почти во всех областях Украины. Карантинные ограничения действуют лишь в одном регионе

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования на всей территории Украины, которое было ограничено из-за карантина, кроме Житомирской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Укрзалізниці» уточнили, что в Житомирской области пока запрещена высадка и посадка пассажиров.

«Укрзалізниця» будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников «Укрзалізниці», — добавили в компании.