Нардепа Гончаренка на три місяці позбавили слова в ПАРЄ через скаргу голови російської делегації Толстого

Нардепу, члену української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олексію Гончаренку на три місяці заборонили брати слово під час засідань.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 27 квітня.

«Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації [Петра] Толстого щодо ситуації на зимовій сесії», — заявив Гончаренко.

Нардеп нагадав, що тоді він назвав Толстого «антисемітом, українофобом і негідником».

«Також сказав про його царя Путіна та про кімнату грязі в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого», — зазначив він.

За словами Гончаренка, після цього голова російської делегації в ПАРЄ поскаржився на нього, «написавши донос», в якому зауважив, що той «образив його аж два рази», хоча напередодні під час зимової сесії ПАРЄ в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» називав Україну «фейковою державою».

Також він зазначив, що розгляд скарги від президента ПАРЄ Демса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня.

Нагадаємо, під час засідання ПАРЄ 20 квітня Гончаренко попросив Меркель відповісти на запитання, чи вважає вона вбивцею президента Росії Володимира Путіна.

«Що стосується Володимира Путіна, скажу своїми словами. Коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую, говорю йому в особистих розмовах», — сказала Меркель, уникнувши прямої відповіді.