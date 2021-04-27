Нардепа Гончаренко на три месяца лишили слова в ПАСЕ из-за жалобы главы российской делегации Толстого

Нардепу, члену украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексею Гончаренко на три месяца запретили брать слово во время заседаний.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 27 апреля.

«Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса главы российской делегации [Петра] Толстого по ситуации на зимней сессии», — заявил Гончаренко.

Нардеп напомнил, что тогда он назвал Толстого «антисемитом, украинофобом и негодяем».

«Также сказал про его царя Путина и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого», — отметил он.

По словам Гончаренко, после этого глава российской делегации в ПАСЕ пожаловался на него, «написав донос», в котором отметил, что он «оскорбил его аж два раза», хотя накануне во время зимней сессии ПАСЕ «в эфире пропагандистской программы "60 минут" называл Украину "фейковым государством"».

Также он отметил, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Демса из-за украинского флага и вопроса Меркель перенесли на начало июня.

Напомним, во время заседания ПАСЕ 20 апреля Гончаренко попросил Меркель ответить на вопрос, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина.

«Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах», — сказала Меркель, избежав прямого ответа.