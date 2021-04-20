Нардеп Гончаренко в ПАСЕ показал простреленный флаг с Донбасса. После перепалки ему выключили микрофон и попросили выйти

Нардеп, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко устроил перепалку с президентом ПАСЕ Хендриком Демсом.

Видео момента инцидента нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

«Президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе», — написал Гончаренко.

По словам члена украинской делегации, он решил показать флаг Украины с дырками от российских пуль, принадлежащий бойцу, который воевал на Донбассе, и таким образом напомнить, что в проекте доклада о стратегических приоритетах Ассамблеи «нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе».

Как видно на видео, президент ПАСЕ несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешено в ПАСЕ, но тот не реагировал. После этого Демс сказал: «Это невероятно», и Гончаренко выключили микрофон.

«Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством», — заявил президент Ассамблеи.

Также на видео слышно, что Гончаренко пытается выкрикивать что-то с места, в ответ Демс попросил его выйти из зала.