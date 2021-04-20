Нардеп Гончаренко в ПАРЄ показав прострелений прапор з Донбасу. Після суперечки йому вимкнули мікрофон і попросили вийти

Нардеп, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко влаштував суперечку із президентом ПАРЄ Хендріком Демсом.
Відео моменту інциденту нардеп опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що я показав прострелений прапор України з фронту на Донбасі», — написав Гончаренко.
За словами члена української делегації, він вирішив показати прапор України з дірками від російських куль, що належить бійцю, який воював на Донбасі, і в такий спосіб нагадати, що в проєкті доповіді про стратегічні пріоритети Асамблеї «немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів в Європі».
Як видно на відео, президент ПАРЄ декілька разів намагався зупинити Гончаренка, кажучи, що подібне не дозволено в ПАРЄ, але той не реагував. Після цього Демс сказав: «Це неймовірно», і Гончаренко вимкнули мікрофон.
«Це вже не вперше, коли ви грубо зловживаєте своїм правом на виступ. Це востаннє, коли відбувається подібний інцидент за вашої участі під моїм головуванням», — заявив президент Асамблеї.
Також на відео чутно, що Гончаренко намагається вигукувати щось із місця, натомість Демс попросив його вийти з залу.
- Раніше українська делегація оскаржила повноваження Росії в ПАРЄ. Україну підтримала достатня кількість делегатів — 38 голосів при 30 необхідних. Проте Асамблея підтвердила повноваження російської делегації в повному обсязі.
- Російську делегацію позбавляли права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року — після окупації Криму. Росіяни після цього відмовилися брати участь у сесіях і сплачувати внески.
- У ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила російській делегації повернутися до складу ПАРЄ. Того ж дня Україна, Грузія та Велика Британія оскаржили відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. 26 червня ввечері ПАРЄ відхилила всі поправки представників України, Грузії, Великої Британії, Латвії та низки інших держав і затвердила резолюцію в цілому.