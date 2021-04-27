У Грузії вакцинованим громадянам видаватимуть «ковід-паспорти»

У Грузії влада готується запровадити «ковід-паспорти» для громадян, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Наразі розробляються параметри документа.

Про це заявила заступниця глави грузинського Міністерства охорони здоровя Тамар Габунія, повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».

«Ми дійсно розглядаємо «ковід-паспорти», триває робота над їхніми основними параметрами — це буде історія вакцинації, історія перенесених захворювань, результат ПЛР-тесту», — розповіла Габунія.

Роботу над проєктом такого документа планують завершити протягом двох тижнів. Він відповідатиме принципам, які існують в цьому напрямку у Євросоюзі.

У МОЗ зазначили, що в Грузії вже 2 887 осіб отримали дві дози вакцини і вони можуть вимагати видати їм «ковід-паспорт».