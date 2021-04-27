В Грузии вакцинированным гражданам будут выдавать «ковид-паспорта»

В Грузии власти готовятся ввести «ковид-паспорта» для граждан, получивших две дозы вакцины против коронавируса. Сейчас разрабатываются параметры документа.

Об этом заявила заместитель главы грузинского Министерства здравоохранения Тамар Габуния, сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

«Мы действительно рассматриваем «ковид-паспорта», продолжается работа над основными параметрами — это будет история вакцинации, история перенесенных заболеваний, результат ПЦР-теста», — рассказала Габуния.

Работу над проектом такого документа планируют завершить в течение двух недель. Он будет отвечать принципам, которые существуют в этом направлении в Евросоюзе.

В Минздраве отметили, что в Грузии уже 2 887 человек получили две дозы вакцины и они могут требовать выдать им «ковид-паспорт».