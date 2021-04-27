У КМДА оголосили тендер на закупівлю вакцин від коронавірусу

Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації оголосив тендер на закупівлю вакцин від коронавірусу.
Відповідна інформація міститься на сайті Prozorro, пише Інтерфакс.
Згідно з даними тендеру, очікувана вартість вакцин становить 140 мільйонів гривень. У КМДА хочуть придбати 278 тисяч доз.
Сам тендер завершується 24 травня, а поставку вакцин переможець має провести до 31 грудня 2021 року.
- Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року мають зробити 47 мільйонів щеплень.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого країна отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca, а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer.