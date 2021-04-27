У КМДА оголосили тендер на закупівлю вакцин від коронавірусу

Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації оголосив тендер на закупівлю вакцин від коронавірусу .

Згідно з даними тендеру, очікувана вартість вакцин становить 140 мільйонів гривень. У КМДА хочуть придбати 278 тисяч доз.

Сам тендер завершується 24 травня, а поставку вакцин переможець має провести до 31 грудня 2021 року.