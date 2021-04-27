В КГГА объявили тендер на закупку вакцин от коронавируса

Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации объявил тендер на закупку вакцин от коронавируса.
Соответствующая информация содержится на сайте Prozorro, пишет Интерфакс.
Согласно данным тендера, ожидаемая стоимость вакцин составляет 140 млн гривен. В КГГА хотят приобрести 278 тысяч доз.
Сам тендер завершается 24 мая, а поставку вакцин победитель должен провести до 31 декабря 2021 года.
- Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 млн прививок.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля страна получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca, а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer.