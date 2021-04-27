Новости

В КГГА объявили тендер на закупку вакцин от коронавируса

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
В КГГА объявили тендер на закупку вакцин от коронавируса

Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации объявил тендер на закупку вакцин от коронавируса.

Соответствующая информация содержится на сайте Prozorro, пишет Интерфакс.

Согласно данным тендера, ожидаемая стоимость вакцин составляет 140 млн гривен. В КГГА хотят приобрести 278 тысяч доз.

Сам тендер завершается 24 мая, а поставку вакцин победитель должен провести до 31 декабря 2021 года.