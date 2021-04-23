Минздрав: В мае Украина ожидает свыше 2 миллионов доз вакцин от AstraZeneca, Pfizer и Sinovac

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в мае Украина рассчитывает получить более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина24».

«Что касается COVAX. Мы ожидаем от наших партнеров получить еще 1,4 млн доз до конца мая. Предварительно мы рассчитываем начать получать [вакцины] ближе к 15 мая», — заявил он.

Также он сообщил, что в начале мая Украина может получить около 500 тысяч доз китайской вакцины Sinovac, а еще миллион там планируют доставить до конца мая.

В то же время его заместитель, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что в Украину после 17 мая прибудут 473 850 доз вакцины Pfizer.