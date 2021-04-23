Кабмин установил размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации

Кабинет министров установил размер выплат украинцам в случае смерти или получения группы инвалидности после вакцинации от коронавируса.
Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 миллиона гривен.
Также выплаты установлены и за получение группы инвалидности из-за вакцинации:
- За I группу — 908 тысяч гривен;
- За II группу — 794,5 тысячи гривен;
- За ІІІ группу — 681 тысяча гривен.
В то же время отмечается, что связь вакцинации с инвалидностью или смертью будет устанавливаться путем специального иммунного расследования.
- Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса — до конца года должны сделать 47 млн прививок.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca, а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer.