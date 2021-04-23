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Кабмин установил размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Кабмин установил размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации

Tim Reckmann / Flickr

Кабинет министров установил размер выплат украинцам в случае смерти или получения группы инвалидности после вакцинации от коронавируса.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 миллиона гривен.

Также выплаты установлены и за получение группы инвалидности из-за вакцинации:

  • За I группу — 908 тысяч гривен;
  • За II группу — 794,5 тысячи гривен;
  • За ІІІ группу — 681 тысяча гривен.

В то же время отмечается, что связь вакцинации с инвалидностью или смертью будет устанавливаться путем специального иммунного расследования.