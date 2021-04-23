Кабмин установил размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации

Кабинет министров установил размер выплат украинцам в случае смерти или получения группы инвалидности после вакцинации от коронавируса .

Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 миллиона гривен.

Также выплаты установлены и за получение группы инвалидности из-за вакцинации:

За I группу — 908 тысяч гривен;

За II группу — 794,5 тысячи гривен;

За ІІІ группу — 681 тысяча гривен.

В то же время отмечается, что связь вакцинации с инвалидностью или смертью будет устанавливаться путем специального иммунного расследования.