Зеленський відвідає Польщу після Великодня. У Варшаві назвали дату візиту

Президент України Володимир Зеленський 3 травня здійснить офіційний візит до Польщі, під час якого зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це повідомили у пресслужбі польського президента.
Також зазначається, що Зеленський візьме участь у святкуванні 230-річчя ухвалення Конституції Польщі.
Водночас повідомляється, що Дуда планує здійснити візит у відповідь в Україну в серпні.
В Офісі президента України поки що не анонсували його поїздку до Польщі.
- 16 квітня Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Французький лідер підтвердив прихильність Франції до єдності та суверенітету України. Водночас він заявив про складність досягнення домовленостей про Донбас та ризики військової ескалації в регіоні. Макрон також наголосив на готовності шукати політичне вирішення.
- 20 квітня президент Зеленський запропонував Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі. Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати питання Донбасу, то йому потрібно безпосередньо спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час». Зеленський згодом заявив, що зустріч із Путіним у перспективі відбудеться.