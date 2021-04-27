Зеленський відвідає Польщу після Великодня. У Варшаві назвали дату візиту

Президент України Володимир Зеленський 3 травня здійснить офіційний візит до Польщі, під час якого зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомили у пресслужбі польського президента.

Також зазначається, що Зеленський візьме участь у святкуванні 230-річчя ухвалення Конституції Польщі.

Водночас повідомляється, що Дуда планує здійснити візит у відповідь в Україну в серпні.

В Офісі президента України поки що не анонсували його поїздку до Польщі.