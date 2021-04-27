Зеленский посетит Польшу после Пасхи. В Варшаве назвали дату визита

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибудет с официальным визитом в Польшу, во время которого встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщили в пресс-службе польского президента.

Также отмечается, что Зеленский примет участие в праздновании 230-летия принятия Конституции Польши.

В то же время сообщается, что Дуда планирует осуществить визит в Украину в августе.

В Офисе президента Украины пока не анонсировали его поездку в Польшу.