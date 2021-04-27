Зеленский посетит Польшу после Пасхи. В Варшаве назвали дату визита

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибудет с официальным визитом в Польшу, во время которого встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщили в пресс-службе польского президента.
Также отмечается, что Зеленский примет участие в праздновании 230-летия принятия Конституции Польши.
В то же время сообщается, что Дуда планирует осуществить визит в Украину в августе.
В Офисе президента Украины пока не анонсировали его поездку в Польшу.
- 16 апреля Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французский лидер подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины. В то же время он заявил о сложности достижения договоренностей о Донбассе и рисках военной эскалации в регионе. Макрон также отметил готовность искать политическое решение.
- 20 апреля президент Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно непосредственно общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время». Зеленский впоследствии заявил, что встреча с Путиным в перспективе произойдет.