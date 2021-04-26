Бойовики на Донбасі обстріляли військових і саперів ДСНС. Поранений один боєць, а фахівців евакуювали

На Донбасі в зоні бойових дій бойовики продовжують провокації і порушують режим припинення вогню. За 26 квітня вони мінімум шість разів відкривали вогонь з важкого озброєння, кулеметів і гранатометів.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Північ», в районі його відповідальності під час обстрілу поранений один боєць ЗСУ. Він отримав осколкові поранення у результаті вибуху снаряда станкового гранатомета. Військовий госпіталізований — його стан задовільний.

Крім цього, бойовики обстріляли в селі Гнутове (в 22 км від Маріуполя) саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь вівся вранці о 8:40 по полю, на якому сапери виконують роботи з розмінування. Під обстріл потрапили 23 рятувальника та 5 одиниць техніки. Їм довелося екстрено евакуюватися — убитих і поранених немає.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що сапери працюють на ділянці з кінця березня — вони знешкоджують міни на площі 12 гектарів.