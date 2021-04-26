Бойовики на Донбасі обстріляли військових і саперів ДСНС. Поранений один боєць, а фахівців евакуювали

На Донбасі в зоні бойових дій бойовики продовжують провокації і порушують режим припинення вогню. За 26 квітня вони мінімум шість разів відкривали вогонь з важкого озброєння, кулеметів і гранатометів.
Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Північ», в районі його відповідальності під час обстрілу поранений один боєць ЗСУ. Він отримав осколкові поранення у результаті вибуху снаряда станкового гранатомета. Військовий госпіталізований — його стан задовільний.
Крім цього, бойовики обстріляли в селі Гнутове (в 22 км від Маріуполя) саперів Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Вогонь вівся вранці о 8:40 по полю, на якому сапери виконують роботи з розмінування. Під обстріл потрапили 23 рятувальника та 5 одиниць техніки. Їм довелося екстрено евакуюватися — убитих і поранених немає.
У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що сапери працюють на ділянці з кінця березня — вони знешкоджують міни на площі 12 гектарів.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Вже загинули майже 40 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув боєць 128 гірничо-штурмової бригади, а 22 квітня загинув військовий від осколкових поранень.
- Бойовики також активно використовують заборонені міни ПОМ-2, скидаючи їх дронами. У середина квітня три такі міни випадково підірвав собака.