Боевики на Донбассе обстреляли военных и саперов ГСЧС. Ранен один боец, а специалистов эвакуировали

На Донбассе в зоне боевых действий боевики продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня. За 26 апреля они минимум шесть раз открывали огонь из тяжелого вооружения, пулеметов и гранатометов.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка «Север», в районе ее ответственности при обстреле ранен один боец ВСУ. Он получил осколочные ранения в результате взрыва снаряда станкового гранатомета. Военный госпитализирован — его состояние удовлетворительное.

Кроме этого, боевики обстреляли в селе Гнутово (в 22 км от Мариуполя) саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь велся утром в 8:40 по полю, на котором саперы выполняют работы по разминированию. Под обстрел попали 23 спасателя и 5 единиц техники. Им пришлось экстренно эвакуироваться — убитых и раненых нет.

В Министерстве внутренних дел указывают, что саперы работают на участке с конца марта — они обезвреживают мины на площади 12 гектаров.