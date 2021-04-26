Кіпр з 10 травня дозволяє вакцинованим туристам вʼїжджати без обмежень

З 10 травня Кіпр відкривається для всіх іноземних туристів, які завершили вакцинацію — тобто отримали дві дози препарату. Тепер їм не потрібне ані тестування, ані карантин по прильоту.

Про це повідомляє Cyprus News Agency з посиланням на міністра туризму Савваса Пердіоса.

«Ми повідомимо наших партнерів приблизно у 65 країнах, що з 10 травня ми допоможемо мандрівникам, які завершили свою програму вакцинації, прибути на Кіпр без негативного тесту на COVID і без карантину, навіть якщо вони будуть контактувати з підтвердженим випадком COVID» , — сказав Пердіос.

Протокол про поїздки стосується країн-членів ЄС, країн Європейської економічної зони та країн, що не входять в ЄС, таких як Велика Британія, Канада, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль.

Для всіх інших невакцинованих туристів, зокрема, з України, при вʼїзді до Кіпру потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, а також зробити його по прильоту на острів.