Кіпр на два тижні вводить жорсткий локдаун

На Кіпрі з 26 квітня по 9 травня буде діяти локдаун. Уряд вводить карантинні обмеження для стримування коронавірусу через стрімке зростання захворюваності.
Про це повідомляє Cyprus Mail.
У локдаун буде діяти комендантська година з 21.00 до 05.00. Виняток тільки для лікарів і працівників критичної сфери. ТРЦ, школи, тренажерні зали, непродуктові магазини і розважальні заклади будуть закриті. Бари і ресторани зможуть працювати на доставку.
На віддалену роботу переведуть мінімум 20% працівників державних служб.
Для відвідування людних місць необхідно буде мати негативні ПЛР-тести, довідку про вакцинацію або підтвердження про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх трьох місяців.
Обмеження не будуть діяти тільки у великодню неділю. Однак, релігійні місця працюватимуть без присутності вірян.
- Республіка Кіпр 1 квітня відкрила кордони для туристів з України. Тепер же туристів не пускатимуть на час локдауну.
- З 1 травня кордони для туристів відкриває Болгарія.