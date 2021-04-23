Кипр на две недели вводит жесткий локдаун

На Кипре с 26 апреля по 9 мая будет действовать локдаун. Правительство вводит карантинные ограничения для сдерживания коронавируса из-за стремительного роста заболеваемости.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

В локдаун будет действовать комендантский час с 21.00 до 05.00. Исключение только для врачей и работников критической сферы. ТРЦ, школы, тренажерные залы, непродуктовые магазины и развлекательные заведения будут закрыты. Бары и рестораны смогут работать на доставку.

На удаленную работу переведут минимум 20% работников государственных служб.

Для посещения людных мест необходимо будет иметь негативные ПЦР-тесты, справку о вакцинации или подтверждение о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Ограничения не будут действовать только в пасхальное воскресенье. Однако, религиозные места будут работать без присутствия верующих.