Кипр на две недели вводит жесткий локдаун

На Кипре с 26 апреля по 9 мая будет действовать локдаун. Правительство вводит карантинные ограничения для сдерживания коронавируса из-за стремительного роста заболеваемости.
Об этом сообщает Cyprus Mail.
В локдаун будет действовать комендантский час с 21.00 до 05.00. Исключение только для врачей и работников критической сферы. ТРЦ, школы, тренажерные залы, непродуктовые магазины и развлекательные заведения будут закрыты. Бары и рестораны смогут работать на доставку.
На удаленную работу переведут минимум 20% работников государственных служб.
Для посещения людных мест необходимо будет иметь негативные ПЦР-тесты, справку о вакцинации или подтверждение о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних трех месяцев.
Ограничения не будут действовать только в пасхальное воскресенье. Однако, религиозные места будут работать без присутствия верующих.
- Республика Кипр 1 апреля открыла границы для туристов из Украины. Теперь же туристов не пустят во время локдауна.
- С 1 мая границы для туристов открывает Болгария.