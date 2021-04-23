Болгария открывает границы для иностранных туристов с 1 мая

Болгария приняла решение разрешить въезд в страну иностранным туристам. Границы для них откроются с 1 мая.

Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, пишет Radio Bulgaria.

По его словам, границы открываются в связи с началом туристического сезона. Но для въезда нужно будет выполнить определенное требование. Турист должен показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, или сертификат о вакцинации, или справку о наличии антител к этой болезни.