Кипр с 10 мая позволяет вакцинированным туристам въезжать без ограничений

С 10 мая Кипр открывается для всех иностранных туристов, которые завершили вакцинацию — то есть получили две дозы препарата. Теперь им не нужны ни тесты, ни карантин по прилету.
Об этом сообщает Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Савваса Пердиоса.
«Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без негативного теста на COVID и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем COVID», — сказал Пердиос.
Протокол о поездках касается стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны и стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Канада, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль.
Для всех остальных невакцинированных туристов, в частности, из Украины, при въезде на Кипр нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а также сделать его по прилету на остров.
Отметим, что накануне туристического сезона на Кипре с 26 апреля по 9 мая будет действовать локдаун. В частности, комендантский час с 21.00 до 05.00 (исключение только для врачей и работников критической сферы.) ТРЦ, школы, тренажерные залы, непродуктовые магазины и развлекательные заведения будут закрыты. Бары и рестораны смогут работать на доставку.
Для посещения людных мест необходимо иметь негативные ПЦР-тесты, справку о вакцинации или подтверждение о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних трех месяцев. Ограничения не будут действовать только в пасхальное воскресенье. На время локдауна туристов не будут пускать в страну.
- С 1 апреля Кипр открыл границы для туристов, с 1 мая их открывает и Болгария.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.