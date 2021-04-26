Кипр с 10 мая позволяет вакцинированным туристам въезжать без ограничений

С 10 мая Кипр открывается для всех иностранных туристов, которые завершили вакцинацию — то есть получили две дозы препарата. Теперь им не нужны ни тесты, ни карантин по прилету.

Об этом сообщает Cyprus News Agency со ссылкой на министра туризма Савваса Пердиоса.

«Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы поможем путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, прибыть на Кипр без негативного теста на COVID и без карантина, даже если они будут контактировать с подтвержденным случаем COVID», — сказал Пердиос.

Протокол о поездках касается стран-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны и стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Канада, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль.

Для всех остальных невакцинированных туристов, в частности, из Украины, при въезде на Кипр нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а также сделать его по прилету на остров.