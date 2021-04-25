Львівська область переходить з «червоної» зони в «жовту»

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести Львівську область із «червоної» карантинної зони.

Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.

«Скасувати з 00 годин 00 хвилин 26 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області», — йдеться в повідомленні.

Водночас регіон перейде з «червоної» до «жовтої» карантинної зони.