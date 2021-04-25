Львівська область переходить з «червоної» зони в «жовту»

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести Львівську область із «червоної» карантинної зони.
Про це у своєму Telegram написав міністр Кабміну Олег Немчінов.
«Скасувати з 00 годин 00 хвилин 26 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області», — йдеться в повідомленні.
Водночас регіон перейде з «червоної» до «жовтої» карантинної зони.
- Головний санлікар країни Віктор Ляшко 23 квітня повідомив, що наступного тижня із «червоної» зони також вийдуть Київська, Запорізька та Полтавська області, і Київ (з дня на день).
- Премʼєр Шмигаль повідомив, що уряд не змінюватиме правила карантину — вони діятимуть і протягом травневих свят. МОЗ водночас закликає релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.