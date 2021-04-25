Львовская область переходит из «красной» зоны в «желтую»

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила вывести Львовскую область из «красной» карантинной зоны.
Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.
«Отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области», — говорится в сообщении.
В то же время регион перейдет из «красной» в «желтую» карантинную зону.
- Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что на следующей неделе из «красной» зоны также выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, и Киев (изо дня в день).
- Премьер Шмыгаль сообщил, что правительство не будет менять правила карантина — они будут действовать и в течение майских праздников. Минздрав в то же время призывает религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.