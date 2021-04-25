Львовская область переходит из «красной» зоны в «желтую»

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила вывести Львовскую область из «красной» карантинной зоны.

Об этом в своем Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

«Отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области», — говорится в сообщении.

В то же время регион перейдет из «красной» в «желтую» карантинную зону.