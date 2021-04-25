Партія Санду закликала прокуратуру розслідувати «спробу узурпації влади» соратниками Додона

У Молдові депутати від партії президента Майї Санду «Дія та солідарність» (PAS) закликали Генпрокуратуру розслідувати «спробу узурпації влади» парламентською групою Партії соціалістів, якою керує експрезидент Ігор Додон.

Про це повідомляє NewsMaker.

У своєму зверненні до прокуратури депутати вимагають провести розслідування можливої спроби узурпації влади «організованою злочинною групою, очолюваною Додоном».

Також депутати PAS закликали зʼясувати, чи не причетні до цих дій, зокрема, колишній лідер Демократичної партії — олігарх Володимир Плахотнюк, який перебуває в розшуку.

«У червні 2019 року Плахотнюк і його злочинна група зробили спробу узурпувати владу в державі, і ці дії залишилися безкарними. Підбадьорений відсутністю реакції влади Додон і його спільники, бажаючи залишитися при владі і продовжувати розкрадати країну, вдалися до такого відчайдушного і злочинного жесту — узурпації влади в державі», — заявив депутат PAS Сергій Литвиненко.

Що відбувається у Молдові?

15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент через те, що депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни.

Реагуючи на це рішення, більшість депутатів на засіданні 23 квітня ухвалили проєкт постанови про узурпацію влади Конституційним судом «на користь політичних інтересів президента» Санду. Постанову, зокрема, підтримали депутати від Партії соціалістів.

У проєкті постанови йдеться, що судді Конституційного суду порушили присягу, складену перед чинним складом парламенту. У документі заявляють про існування в Молдові конституційної і політичної кризи.

Крім того, парламент Молдови скасував указ про призначення суддею КС Домніки Маноле (за сумісництвом глави суду).

Санду після цих рішень парламенту скликала термінове засідання Вищої ради безпеки, за його результатами закликала прокуратуру розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом.