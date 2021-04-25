Партия Санду призвала прокуратуру расследовать «попытку узурпации власти» соратниками Додона

В Молдове депутаты от партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) призвали Генпрокуратуру расследовать «попытку узурпации власти» парламентской группой Партии социалистов, которой руководит экс-президент Игорь Додон.

Об этом сообщает NewsMaker.

В своем обращении в прокуратуру депутаты требуют провести расследование возможной попытки узурпации власти «организованной преступной группой, возглавляемой Додоном».

Также депутаты PAS призвали выяснить, не причастен ли к этим действиям, в частности, бывший лидер Демократической партии — олигарх Владимир Плахотнюк, который находится в розыске.

«В июне 2019 года Плахотнюк и его преступная группа предприняли попытку узурпировать власть в государстве, и эти действия остались безнаказанными. Ободренный отсутствием реакции властей Игорь Додон и его сообщники, желая остаться у власти и продолжать разворовывать страну, прибегли к тому же отчаянному и преступному жесту — узурпации власти в государстве», — заявил депутат PAS Сергей Литвиненко.

Что происходит в Молдове?

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.

Реагируя на это решение, большинство депутатов на заседании 23 апреля приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом «в пользу политических интересов президента» Санду. Постановление, в частности, поддержали депутаты от Партии социалистов.

В проекте постановления говорится, что судьи Конституционного суда нарушили присягу, принятую перед действующим составом парламента. В документе заявляют о существовании в Молдове конституционного и политического кризиса.

Кроме того, парламент Молдовы отменил указ о назначении судьей КС Домники Маноле (по совместительству главы суда).

Санду после этих решений парламента созвала срочное заседание Высшего совета безопасности и по его результатам призвала прокуратуру расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом.