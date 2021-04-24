У Молдову доставили першу партію російської вакцини «Супутник V». Частина поїде до Придністровʼя

Молдова отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляє ТАСС.

В аеропорт Кишинева доставлено 142 тисячі доз у рамках гуманітарної поставки. З цієї партії 62 тисячі доз буде доставлено у Придністровʼя — невизнану ПМР. Наступна партія надійде в травні, очікується 40 тисяч доз.

Напередодні президент Молдови Майя Санду просила посла Росії про швидку поставку «Супутника V». При цьому Молдова першою в Європі отримала партію з понад 14 тисяч доз вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX. В країну вже надійшло близько 292 тисяч доз від AstraZeneca, Pfizer і Sinopharm.