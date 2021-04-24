У Молдову доставили першу партію російської вакцини «Супутник V». Частина поїде до Придністровʼя

Молдова отримала першу партію російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Про це повідомляє ТАСС.
В аеропорт Кишинева доставлено 142 тисячі доз у рамках гуманітарної поставки. З цієї партії 62 тисячі доз буде доставлено у Придністровʼя — невизнану ПМР. Наступна партія надійде в травні, очікується 40 тисяч доз.
Напередодні президент Молдови Майя Санду просила посла Росії про швидку поставку «Супутника V». При цьому Молдова першою в Європі отримала партію з понад 14 тисяч доз вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX. В країну вже надійшло близько 292 тисяч доз від AstraZeneca, Pfizer і Sinopharm.
- Низка зарубіжних науковців вимагають у розробників вакцини «Супутник V» надати більше даних про дослідження. Також вони просять журнал The Lancet опублікувати первинні дані про вакцину, які не були оприлюднені, що спровокувало скандал у наукових колах. Учені хочуть переконатися у вірогідності даних, але в Росії відмовляють.
- Деякі країни Європи відмовляються від російської вакцини, як і Україна, але низка держав готова її купувати. Серед них Австрія та Німеччина.