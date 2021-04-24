В Молдову доставили первую партию российской вакцины «Спутник V». Часть уедет в Приднестровье

Молдова получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщает ТАСС.
В аэропорт Кишинева доставлено 142 тысячи доз в рамках гуманитарной поставки. Из этой партии 62 тысячи доз будет доставлено в Приднестровье — непризнанную ПМР. Следующая партия поступит в мае, ожидается 40 тысяч доз.
Накануне президент Молдовы Майя Санду просила посла России о быстрой поставке «Спутника V». При этом Молдова первой в Европе получила партию из более 14 тысяч доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. В страну уже поступило около 292 тысяч доз от AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm.
- Ряд зарубежных ученых требуют у разработчиков вакцины «Спутник V» предоставить больше данных об исследовании. Также они просят журнал The Lancet опубликовать первичные данные о вакцине, которые не были обнародованы, что спровоцировало скандал в научных кругах. Ученые хотят убедиться в достоверности данных, но в России отказывают.
- Некоторые страны Европы отказываются от российской вакцины, как и Украина, но ряд государств готовы ее покупать. Среди них Австрия и Германия.