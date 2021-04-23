Віцепрем’єр Резніков заявив, що Путін своєю пропозицією Зеленському визнав «ЛДНР» і вивів Росію з Мінських угод

Віцепрем’єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що президент Росії Володимир Путін визнав «ЛДНР» та фактично вивів РФ з Мінських домовленостей.
Про це він заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».
«Згідно з міжнародним правом, пропозиція, яку ми почули з вуст президента Росії є офіційним визнанням двох квазіутворень окупаційного режиму з відповідними назвами «ДНР» і «ЛНР». Це, по суті, вихід з Мінських угод, тому що в Мінських угодах немає такого поняття. Там є поняття ОРДЛО України. Це важливо проаналізувати і в «нормандському форматі», і в ОБСЄ», — заявив Резніков.
Водночас в українській делегації у ТКГ відреагували на пропозицію куратора Донбасу з Кремля Дмитра Козака зустрітися у «нормандському форматі» на Донбасі разом із бойовиками «ЛДНР». Речник делегації Олексій Арестович підкреслив, що Україна не буде зустрічатися з бойовиками.
«Українська сторона не згодна на такі умови. Ми готові зустрічатися з Росією, Німеччиною і Францією в будь-якій точці Донбасу, в тому числі на лінії розмежування. Але не з «ЛДНР», — пояснив він.
Заступник глави Адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує політичним радникам країн «нормандського формату» до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі. Він також пропонує представникам Франції, Німеччини і України провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю бойовиків «ДНР» і «ЛНР».
- Нагадаємо, 19 квітня у пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі повідомили, що під час останніх перемовин політичних радників «нормандської четвірки» лунала пропозиція провести наступне засідання радників на лінії розмежування на Донбасі. При цьому тоді не йшлося про те, що Росія хоче залучити бойовиків «ЛДНР».
- Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі, де досі триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити війну.
- Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то в Москві готові його прийняти в будь-який час. Водночас Путін додав, що питання Донбасу Зеленському потрібно обговорювати напряму з ватажками бойовиків «ЛДНР».