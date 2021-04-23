Росія пропонує зустрітися в «нормандському форматі» на Донбасі та запросити бойовиків «ЛДНР»

Заступник глави Адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує політичним радникам країн «нормандського формату» до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі.
Про відповідний його лист повідомили РИА Новости, його автентичність агентству підтвердив Козак.
Він також пропонує представникам Франції, Німеччини і України провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю бойовиків «ДНР» і «ЛНР». «Підтверджую свою пропозицію про можливість провести такі переговори», — заявив Козак.
Країни «нормандського формату» поки ніяк не відреагували на цю заяву Росії.
Нагадаємо, 19 квітня у пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі повідомили, що під час останніх перемовин політичних радників «нормандської четвірки» лунала пропозиція провести наступне засідання радників на лінії розмежування на Донбасі. При цьому тоді не йшлося про те, що Росія хоче залучити бойовиків «ЛДНР».
- Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі, де досі триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити війну.
- Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то в Москві готові його прийняти в будь-який час. Водночас Путін додав, що питання Донбасу Зеленському потрібно обговорювати напряму з ватажками бойовиків «ЛДНР».