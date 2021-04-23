Россия предлагает встретиться в «нормандском формате» на Донбассе и пригласить боевиков «ЛДНР»

Заместитель главы Администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает политическим советникам стран «нормандского формата» до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе.
О соответствующем его письме сообщили РИА Новости, его подлинность агентству подтвердил Козак.
Он также предлагает представителям Франции, Германии и Украины провести встречу непосредственно на Донбассе — с участием боевиков «ДНР» и «ЛНР». «Подтверждаю свое предложение о возможности провести такие переговоры», — заявил Козак.
Страны «нормандского формата» пока никак не отреагировали на это заявление России.
Напомним, 19 апреля в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщили, что во время последних переговоров политических советников «нормандской четверки» прозвучало предложение провести следующее заседание советников на линии разграничения на Донбассе. При этом тогда речь не шла о том, что Россия хочет привлечь боевиков «ЛДНР».
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на Донбассе, где до сих пор продолжается война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы своими глазами увидеть войну.
- Путин ответил на предложение Зеленского о встрече. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время. В то же время Путин добавил, что вопрос Донбасса Зеленскому нужно обсуждать напрямую с главарями боевиков «ЛДНР».