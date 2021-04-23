Россия предлагает встретиться в «нормандском формате» на Донбассе и пригласить боевиков «ЛДНР»

Заместитель главы Администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает политическим советникам стран «нормандского формата» до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе.

О соответствующем его письме сообщили РИА Новости, его подлинность агентству подтвердил Козак.

Он также предлагает представителям Франции, Германии и Украины провести встречу непосредственно на Донбассе — с участием боевиков «ДНР» и «ЛНР». «Подтверждаю свое предложение о возможности провести такие переговоры», — заявил Козак.

Страны «нормандского формата» пока никак не отреагировали на это заявление России.

Напомним, 19 апреля в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщили, что во время последних переговоров политических советников «нормандской четверки» прозвучало предложение провести следующее заседание советников на линии разграничения на Донбассе. При этом тогда речь не шла о том, что Россия хочет привлечь боевиков «ЛДНР».