Советники лидеров «нормандской четверки» провели очередную встречу по Донбассу. О чем они говорили

Политические советники лидеров «нормандского формата» — Украины, России, Франции и Германии — провели очередные переговоры. Они обсуждали соблюдение перемирия на Донбассе.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Во время встречи немецкая сторона предложила согласовать обращение политических советников лидеров «нормандской четверки» о том, что они приветствуют обновленную приверженность дополнительным мерам по укреплению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Советники призывают представителей Трехсторонней контактной группы работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Представитель Украины, глава ОП Андрей Ермак отметил, что украинская сторона имеет ряд предложений по совершенствованию перемирия, в частности ввести ответственность за снайперские обстрелы. Также Украина предложила в течение суток созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности на ТКГ в случае гибели военных на Донбассе.

«Советники лидеров Украины, Франции, Германии и России также договорились на следующих заседаниях продолжить работу над согласованием кластеров, которые призваны обеспечить выполнение Минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации на Донбассе», — рассказали в ОП.

В то же время в пресс-службе украинской делегации в ТКГ отметили, что во время переговоров прозвучало предложение провести следующее заседание политических советников лидеров «нормандской четверки» на линии разграничения на Донбассе.