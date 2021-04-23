Вице-премьер Резников заявил, что Путин своим предложением Зеленскому признал «ЛДНР» и вывел Россию из Минских соглашений

Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что президент России Владимир Путин признал «ЛДНР» и фактически вывел РФ из Минских договоренностей.
Об этом он заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».
«Согласно международному праву, предложение, которое мы услышали из уст президента России является официальным признанием двух квазиобразований оккупационного режима с соответствующими названиями «ДНР» и «ЛНР». Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия. Там есть понятия ОРДЛО Украины. Это важно проанализировать и в «нормандском формате», и в ОБСЕ», — заявил Резников.
В то же время в украинской делегации в ТКГ отреагировали на предложение куратора Донбасса из Кремля Дмитрия Козака встретиться в «нормандском формате» на Донбассе вместе с боевиками «ЛДНР». Представитель делегации Алексей Арестович подчеркнул, что Украина не будет встречаться с боевиками.
«Украинская сторона не согласна на такие условия. Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с «ЛДНР», — пояснил он.
Заместитель главы Администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает политическим советникам стран «нормандского формата» до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Он также предлагает представителям Франции, Германии и Украины провести встречу непосредственно на Донбассе — с участием боевиков «ДНР» и «ЛНР».
- Напомним, 19 апреля в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщили, что во время последних переговоров политических советников «нормандской четверки» звучало предложение провести следующее заседание советников на линии разграничения на Донбассе. При этом тогда не говорилось о том, что Россия хочет привлечь боевиков «ЛДНР».
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на Донбассе, где до сих пор продолжается война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть войну.
- Путин ответил на предложение Зеленского о встрече. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время. В то же время Путин добавил, что вопрос Донбасса Зеленскому нужно обсуждать напрямую с главарями боевиков «ЛДНР».