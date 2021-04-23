Вице-премьер Резников заявил, что Путин своим предложением Зеленскому признал «ЛДНР» и вывел Россию из Минских соглашений

Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что президент России Владимир Путин признал «ЛДНР» и фактически вывел РФ из Минских договоренностей.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

«Согласно международному праву, предложение, которое мы услышали из уст президента России является официальным признанием двух квазиобразований оккупационного режима с соответствующими названиями «ДНР» и «ЛНР». Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия. Там есть понятия ОРДЛО Украины. Это важно проанализировать и в «нормандском формате», и в ОБСЕ», — заявил Резников.

В то же время в украинской делегации в ТКГ отреагировали на предложение куратора Донбасса из Кремля Дмитрия Козака встретиться в «нормандском формате» на Донбассе вместе с боевиками «ЛДНР». Представитель делегации Алексей Арестович подчеркнул, что Украина не будет встречаться с боевиками.

«Украинская сторона не согласна на такие условия. Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с «ЛДНР», — пояснил он.

Заместитель главы Администрации президента России и куратор по вопросам Донбасса в Кремле Дмитрий Козак заявил, что РФ предлагает политическим советникам стран «нормандского формата» до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Он также предлагает представителям Франции, Германии и Украины провести встречу непосредственно на Донбассе — с участием боевиков «ДНР» и «ЛНР».