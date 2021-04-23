Ілон Маск оголосив конкурс на $100 мільйонів для того, хто винайде спосіб видаляти вуглекислий газ із атмосфери

Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск оголосив конкурс на 100 мільйонів доларів для того, хто знайде спосіб видаляти вуглекислий газ із атмосфери та води.
Про це пише Reuters.
«Зараз у нас тільки одна планета. Навіть якщо є 0,1% ймовірності катастрофи — навіщо ризикувати? Це божевілля!» — вважає він.
Конкурс триватиме чотири роки і завершиться до Дня Землі у 2025 році. Програма Маска розрахована на те, щоб вчені винайшли ефективний спосіб видаляти щонайменше тисячу тонн вуглекислого газу з атмосфери щороку.
У Кремнієвій долині подібні проєкти набирають неабияку популярність на тлі того, що світ намагається боротися з глобальним потеплінням і зменшувати викиди вуглекислого газу. Однак технологія видалення його з води та атмосфери наразі є дуже дорогою та неефективною, оскільки підприємства в усьому світі викидають у повітря близько 50 мільярдів тонн вуглекислого газу щороку.
- Пандемічні обмеження у 2020 році призвели до найбільшого глобального скорочення парникових викидів з часів Другої світової війни, але після поступового послаблення локдаунів економіка багатьох країн почала відновлюватися, і до кінця року рівень забруднення майже повністю відновився. Зокрема, у грудні рівень викидів у всьому світі був на 2% вищим, ніж у 2019 році.
- Незворотну точку кліматичних змін Земля пройшла ще в 1960-х роках, коли більшості людей нічого не було відомо про згубний вплив парникових газів, підвищення температур і танення льодовиків. Тепер людству потрібно не просто скорочувати викиди вуглецю, але й вилучати його з атмосфери.
- Засновник компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс планує у найближчі пʼять років інвестувати $2 мільярди у стартапи та проєкти, спрямовані на боротьбу з глобальною зміною клімату.