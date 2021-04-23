Ілон Маск оголосив конкурс на $100 мільйонів для того, хто винайде спосіб видаляти вуглекислий газ із атмосфери

Американський винахідник і бізнесмен Ілон Маск оголосив конкурс на 100 мільйонів доларів для того, хто знайде спосіб видаляти вуглекислий газ із атмосфери та води.

Про це пише Reuters.

«Зараз у нас тільки одна планета. Навіть якщо є 0,1% ймовірності катастрофи — навіщо ризикувати? Це божевілля!» — вважає він.

Конкурс триватиме чотири роки і завершиться до Дня Землі у 2025 році. Програма Маска розрахована на те, щоб вчені винайшли ефективний спосіб видаляти щонайменше тисячу тонн вуглекислого газу з атмосфери щороку.

У Кремнієвій долині подібні проєкти набирають неабияку популярність на тлі того, що світ намагається боротися з глобальним потеплінням і зменшувати викиди вуглекислого газу. Однак технологія видалення його з води та атмосфери наразі є дуже дорогою та неефективною, оскільки підприємства в усьому світі викидають у повітря близько 50 мільярдів тонн вуглекислого газу щороку.