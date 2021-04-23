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Маск объявил конкурс на $100 млн для того, кто изобретет способ удалять углекислый газ из атмосферы

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Маск объявил конкурс на $100 млн для того, кто изобретет способ удалять углекислый газ из атмосферы

Paul Hennessy / SOPA Images/LightRocket / Getty Images

Американский изобретатель и бизнесмен Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов для того, кто найдет способ удалять углекислый газ из атмосферы и воды.

Об этом пишет Reuters.

«Сейчас у нас только одна планета. Даже если есть 0,1% вероятности катастрофы — зачем рисковать? Это безумие!» — считает он.

Конкурс продлится четыре года и завершится ко Дню Земли в 2025 году. Программа Маска рассчитана на то, что ученые нашли эффективный способ удалять не менее тысячи тонн углекислого газа из атмосферы ежегодно.

В Кремниевой долине подобные проекты набирают большую популярность на фоне того, что мир пытается бороться с глобальным потеплением и сокращать выбросы углекислого газа. Однако технология удаления его из воды и атмосферы сейчас очень дорога и неэффективна, поскольку предприятия во всем мире выбрасывают в воздух около 50 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно.

  • Пандемические ограничения в 2020 году привели к самому глобальному сокращению парниковых выбросов со времен Второй мировой войны, но после постепенного ослабления локдаунов экономика многих стран начала восстанавливаться, и к концу года уровень загрязнения почти полностью восстановился. В частности, в декабре уровень выбросов во всем мире был на 2% выше, чем в 2019 году.
  • Необратимую точку климатических изменений Земля прошла еще в 1960-х годах, когда большинству людей ничего не было известно о пагубном влиянии парниковых газов, повышении температур и таянии ледников. Теперь человечеству нужно не просто сокращать выбросы углерода, но и извлекать его из атмосферы.
  • Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс планирует в ближайшие пять лет инвестировать $2 миллиарда в стартапы и проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата.