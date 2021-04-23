Маск объявил конкурс на $100 млн для того, кто изобретет способ удалять углекислый газ из атмосферы

Американский изобретатель и бизнесмен Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов для того, кто найдет способ удалять углекислый газ из атмосферы и воды.

Об этом пишет Reuters.

«Сейчас у нас только одна планета. Даже если есть 0,1% вероятности катастрофы — зачем рисковать? Это безумие!» — считает он.

Конкурс продлится четыре года и завершится ко Дню Земли в 2025 году. Программа Маска рассчитана на то, что ученые нашли эффективный способ удалять не менее тысячи тонн углекислого газа из атмосферы ежегодно.

В Кремниевой долине подобные проекты набирают большую популярность на фоне того, что мир пытается бороться с глобальным потеплением и сокращать выбросы углекислого газа. Однако технология удаления его из воды и атмосферы сейчас очень дорога и неэффективна, поскольку предприятия во всем мире выбрасывают в воздух около 50 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно.