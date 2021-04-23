Кравчук: Зеленський і Путін можуть зустрітися лише у нейтральній країні

Президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним лише у нейтральній країні.

Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі «4 каналу».

«Ніколи президент України не поїде в Москву домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі відносин між Україною та Росією, то це може бути тільки нейтральна країна», — наголосив Кравчук.

На його думку, такою країною може стати Фінляндія або Швейцарія, але в жодному разі це не може бути країна-агресор — Росія.