Кравчук: Зеленский и Путин могут встретиться только в нейтральной стране

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным только в нейтральной стране.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире «4 канала».

«Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться о войне на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — отметил Кравчук.

По его мнению, такой страной может стать Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть страна-агрессор — Россия.