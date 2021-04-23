Кравчук: Зеленский и Путин могут встретиться только в нейтральной стране

Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным только в нейтральной стране.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире «4 канала».
«Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться о войне на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — отметил Кравчук.
По его мнению, такой страной может стать Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть страна-агрессор — Россия.
Напомним, накануне Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на Донбассе. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время. При этом он добавил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР».
Зеленский пока никак не прокомментировал предложение Путина. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение.