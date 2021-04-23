Пресс-секретарь Зеленского: Президент обязательно отреагирует на предложение Путина встретиться в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на предложение президента России Владимира Путина провести встречу в Москве.
Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии «РБК-Украина».
«Реакция главы государства обязательно будет», — подчеркнула пресс-секретарь.
Накануне Путин ответил на предложение о встрече от Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время.
«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал Путин.
При этом он добавил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР».
- Напомним, Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы своими глазами увидеть войну.