Пресс-секретарь Зеленского: Президент обязательно отреагирует на предложение Путина встретиться в Москве

Накануне Путин ответил на предложение о встрече от Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал Путин.

При этом он добавил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР».