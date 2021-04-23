Речниця Зеленського: Президент обов’язково відреагує на пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Президент України Володимир Зеленський відреагує на пропозицію президента Росії Володимира Путіна провести зустріч у Москві.
Про це заявила речниця Зеленського Юлія Мендель у коментарі «РБК-Україна».
«Реакція глави держави обовʼязково буде», — наголосила прессекретарка.
Напередодні Путін відповів на пропозицію зустрічі від Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то в Москві готові його прийняти в будь-який час.
«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — сказав Путін.
При цьому він додав, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР».
- Нагадаємо, Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де досі триває війна. За його словами, під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити війну.