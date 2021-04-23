Речниця Зеленського: Президент обов’язково відреагує на пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Напередодні Путін відповів на пропозицію зустрічі від Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то в Москві готові його прийняти в будь-який час.

«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — сказав Путін.

При цьому він додав, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР».