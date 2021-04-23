У Кремлі заявили, що Путін не буде говорити з Зеленським про Крим: «Такої теми не існує»

Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський під час ймовірної зустрічі можуть обговорювати лише двосторонні відносини, теми Криму немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитує Інтерфакс-Україна.

«Президент [Путін] сам сказав, що можна вести мову [із Зеленським] саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, і тому тут нічого обговорювати», — сказав він.