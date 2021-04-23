У Кремлі заявили, що Путін не буде говорити з Зеленським про Крим: «Такої теми не існує»

Президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський під час ймовірної зустрічі можуть обговорювати лише двосторонні відносини, теми Криму немає.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цитує Інтерфакс-Україна.
«Президент [Путін] сам сказав, що можна вести мову [із Зеленським] саме про двосторонні відносини. Такої теми, як Крим, не існує, і тому тут нічого обговорювати», — сказав він.
- Раніше Зеленський у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де досі триває війна. За його словами, під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити війну.
- Путін відповів на пропозицію зустрічі від Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то в Москві готові його прийняти в будь-який час.
- Водночас Путін додав, що питання Донбасу Зеленському потрібно обговорювати напряму з ватажками бойовиків «ЛДНР».