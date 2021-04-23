В Кремле заявили, что Путин не будет говорить с Зеленским о Крыме: «Такой темы не существует»

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время вероятной встречи могут обсуждать только двусторонние отношения, темы Крыма нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитирует Интерфакс-Украина.

«Президент [Путин] сам сказал, что можно говорить [с Зеленским] именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, и поэтому здесь нечего обсуждать», — сказал он.