В Кремле заявили, что Путин не будет говорить с Зеленским о Крыме: «Такой темы не существует»

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время вероятной встречи могут обсуждать только двусторонние отношения, темы Крыма нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитирует Интерфакс-Украина.
«Президент [Путин] сам сказал, что можно говорить [с Зеленским] именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, и поэтому здесь нечего обсуждать», — сказал он.
- Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где до сих пор продолжается война. По его словам, во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы собственными глазами увидеть войну.
- Путин ответил на предложение встречи от Зеленского. Он отметил, что если тот хочет обсуждать двусторонние отношения, то в Москве готовы его принять в любое время.
- В то же время Путин добавил, что вопрос Донбасса Зеленскому нужно обсуждать напрямую с главарями боевиков «ЛДНР».