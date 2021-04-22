Опитування UNICEF: Понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу, але половина з них — лише якщо дозволять обрати препарат

Понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу, але 31% з них — лише, якщо їм дозволять обрати препарат.

Про це йдеться в опитуванні фонду UNICEF.

Водночас 34% українців відповіли, що вакцинуватися від цієї хвороби не будуть. Люди, старші за 60 років, більше готові вакцинуватися, аніж молодь.