Опрос UNICEF: Более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, но половина из них — только если разрешат выбрать препарат

Более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, но 31% из них — только если им разрешат выбрать препарат.

Об этом говорится в опросе фонда UNICEF.

В то же время 34% украинцев ответили, что вакцинироваться от этой болезни не будут. Люди, старше 60 лет, больше готовы вакцинироваться, чем молодежь.