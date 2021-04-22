Опрос UNICEF: Более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, но половина из них — только если разрешат выбрать препарат

Более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, но 31% из них — только если им разрешат выбрать препарат.
Об этом говорится в опросе фонда UNICEF.
В то же время 34% украинцев ответили, что вакцинироваться от этой болезни не будут. Люди, старше 60 лет, больше готовы вакцинироваться, чем молодежь.
В целом 22% опрошенных отметили, что уже переболели коронавирусом. Также 43% украинцев сообщили, что среди их знакомых и родственников есть люди, которые после болезни получили осложнения или серьезные последствия для здоровья.
Исследование проводилось методом телефонных интервью (звонки на мобильные телефоны продолжительностью до 15 мин). Было опрошено 2 027 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.