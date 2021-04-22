На Донбасі у військовій частині виникла пожежа. Згоріли бензовози, є поранені

У Рубіжному (Луганська область) на території військової частини виникла пожежа.
Як повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил, займання сталося у бензобаку автомобіля, після чого вогонь перекинувся ще на чотири бензовози.
Судячи з опублікованих фотографій, вони повністю згоріли. Постраждав один військовослужбовець — він госпіталізований в лікарню міста Кремінна. Його стан задовільний.
Як повідомляє «Суспiльне», у потерпілого військового 14% опіків поверхні тіла.
На місце події викликали рятувальників. Причини пожежі поки невідомі.
Пізніше територіальне управління Держбюро розслідувань повідомило, що почало розслідувати недбале ставлення до військової служби з тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 425 КК). За даними ДБР, кількість постраждалих зросла до трьох осіб — військовослужбовці отримали опіки різного ступеня тяжкості.
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