На Донбассе в воинской части возник пожар. Сгорели бензовозы, есть раненые

В Рубежном (Луганская область) на территории воинской части возник пожар.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил, возгорание произошло в бензобаке автомобиля, после чего огонь перекинулся еще на четыре бензовоза.

Судя по опубликованным фотографиям, они полностью сгорели. Пострадал один военнослужащий — он госпитализирован в больницу города Кременная. Его состояние удовлетворительное.

Как сообщает «Суспiльне», у пострадавшего военного 14% ожогов поверхности тела.

На место происшествия вызвали спасателей. Причины пожара пока неизвестны.

Позднее территориальное управление Госбюро расследований сообщило, что начало расследовать небрежное отношение к воинской службе с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 425 УК). По данным ГБР, количество пострадавших возросло до трех человек — военнослужащие получили ожоги различной степени тяжести.