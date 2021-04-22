На Донбассе в воинской части возник пожар. Сгорели бензовозы, есть раненые

В Рубежном (Луганская область) на территории воинской части возник пожар.
Как сообщает штаб Операции объединенных сил, возгорание произошло в бензобаке автомобиля, после чего огонь перекинулся еще на четыре бензовоза.
Судя по опубликованным фотографиям, они полностью сгорели. Пострадал один военнослужащий — он госпитализирован в больницу города Кременная. Его состояние удовлетворительное.
Как сообщает «Суспiльне», у пострадавшего военного 14% ожогов поверхности тела.
На место происшествия вызвали спасателей. Причины пожара пока неизвестны.
Позднее территориальное управление Госбюро расследований сообщило, что начало расследовать небрежное отношение к воинской службе с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 425 УК). По данным ГБР, количество пострадавших возросло до трех человек — военнослужащие получили ожоги различной степени тяжести.
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